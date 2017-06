Alpirsbach Krimiautoren kommen im Doppelpack

Edi Grafs Krimi "Nashornfieber" wurde in diesem Jahr zum dritten Mal aufgelegt. Zum ersten Mal präsentiert der Autor nun seinen Krimi im Braukeller der Klosterbräu, erzählt über seine Recherchen und liest aus diesem Buch auch Passagen vor. Druckfrisch stellt Bernd Leix den zweiten Band aus der Reihe seiner "Schwarzwald-Marie-Krimis" vor. In "mummelROT" – so heißt das Buch – gehen die Kommissare Marie Schwarz und Gottfried Wald dem Geheimnis des Mummelsees auf den Grund. Dort ist ein reicher Industrieller verschwunden. Die Kommissare der Ermittlungsgruppe Schwarzwald geraten selbst in größte Gefahr. Zu diesen literarischen Appetitanregern gibt es auch tatsächliche Gaumenfreuden. Diesmal bewirtet die "Linde" Peterzell die Besucher. Aus organisatorischen Gründen (begrenzte Teilnehmerzahl) ist eine Kartenreservierung notwendig unter Telefon 07444/671 49 oder unter brauwelt@alpirsbacher.de .