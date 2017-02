Alpirsbach Kontakt statt Kooperation

FWV/CDU-Stadtrat Hans-Dieter Rehm schlug einen Kompromiss vor: Die Stadt solle mit den Gremien der Genossenschaft darüber sprechen, was die Aufgabe der Stadt bei einer solchen Zusammenarbeit wäre. Die wäre keine Beauftragung, sondern nur eine Abstimmung. Die Frage sei, so Pfaff, wie weit die Stadtverwaltung in die Arbeit der BES eingebunden werden müsste. Nach der Abstimmung versicherte Pfaff, dass die Verwaltung mit der BES in Kontakt bleiben und sie auch unterstützen werde, es aber eben keine engere Kooperation gebe.

Als die Angelegenheit zügig und unter dem Sammeltagesordnungspunkt "Anfragen, Anregungen und Anträge" behandelt worden war, wunderte sich Horst Schmelzle über das Vorgehen: "Ich meine, dass solch ein Antrag auch behandelt werden muss." Pfaff entgegnete: "Das ist gerade geschehen!"