Alpirsbach. 27 Jugendliche aus Alpirsbach, Rötenbach und Reutin werden bei einem Gottesdienst mit Pfarrerin Friederike Schmalfuß am Sonntag, 30. April, ab 10 Uhr in der Klosterkirche konfirmiert. Am Abend zuvor, am 29. April ab 18 Uhr, findet der Katechimusgottesdienst in der Klosterkirche statt, an dem die Jugendlichen die Themen des christlichen Glaubens vorstellen. Auch zu diesem Gottesdienst ist die ganze Gemeinde eingeladen. Konfirmiert werden Sarah Angster, Katharina Beilharz, Christoph Benz, Leonie Eberhardt, Karoline Einzmann, Julie Elger, Lorenz Engisch, Anna Esslinger, Sophia Frohriep, Pascal Fuchs, Isabelle Guhl, Niklas Grins, Leonie Heintz, Luca Heinzelmann, Tim Holzapfel, Lars Jaeckle, Pia Kasseckert, Lisa-Marie Kilgus, Celine Leimenstoll, Felix Maser, Lara Meltzer, Justin Multerer, Elena Pfau, Victoria Richter, Julia Schwald, Tim Urban und Sven Wurster.