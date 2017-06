Alpirsbach Kommt wieder in die Dose: Alpirsbacher Spezial

Durch eine Einheitskiste für alle Brauereien hoffte man auf einen Siegeszug des Mehrwegsystems. Anfänglich waren auch mehrere Brauereien dazu bereit, mitzumachen – nach dem Motto: Es kommt nicht auf die Kiste, sondern auf den Inhalt an. Der Werbeeffekt einer Kiste – durch Farbe und Beschriftung sieht der Kunde schon von Weitem, wo sein Lieblingsbier steht – wurde damals allerdings unterschätzt. Vor zehn Jahren kehrte auch die Alpirsbacher Klosterbrauerei zur individuellen Bierkiste zurück.

Nach wie vor Verfechter des Mehrwegsystems

"Wir sind nach wie vor Verfechter des Mehrwegsystems", sagt Glauner, "stellen aber fest, dass heute viele Brauereien auch zu individuellen Flaschenformen übergehen, das macht das Ganze noch schwieriger." Schwieriger deshalb, weil individuelle Flaschen nicht einfach nur gereinigt und dann – gleich von welcher Brauerei – wiederverwendet werden können.

Der Sortieraufwand hat stark zugenommen. Glauner: "Individuelle Kisten und Flaschen sabotieren das Mehrwegsystem." Bei vielen sportlichen Aktivitäten in der Natur, sei es beim Wandern, Fahrradfahren, bei Familienausflügen und im Urlaub möchte der Verbraucher sein Bier nicht mehr in schweren Flaschen mitschleppen, zumal die anderen Getränke allesamt in Dosen oder PET-Flaschen zu haben sind. Nur noch Wasser und Bier sind überhaupt noch in bedeutsamen Anteilen in Mehrwegflaschen erhältlich. PET-Flaschen, früher ein Aufreger, sind heute ganz normal. Vor diesem Hintergrund möchte der Verbraucher auch Einweg-Dosenbier haben, manche liebäugeln auch mit Bier in PET-Flasche. Doch da macht die Klosterbrauerei bisher nicht mit. Carl Glauner: "Dort kommen neben ökologischen auch noch gesundheitliche und geschmackliche Bedenken dazu." Der Brauereichef versichert: "Für uns ist nach wie vor der Mehrweg der richtige Weg. Doch wir orientieren uns natürlich auch an den Verbraucherwünschen. Wenn wir nun unser Hauptprodukt Alpirsbacher Spezial auch in Dosen anbieten, ist das keine Abkehr von unseren ökologischen Grundwerten, sondern der Marktentwicklung geschuldet."