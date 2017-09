13 ehemalige Klöster öffnen am Sonntag, 8. Oktober, ihre Pforten zum "Erlebnistag im Kloster". Das vielfältige Programm wendet sich vor allem an Familien. Er ist eine Aktion der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) und des Klosters Bronnbach. Der Erlebnistag steht unter dem Motto "›Eine Welt in Bewegung". Diesmal dreht sich alles um die Reformation. Im Alpirsbacher Kloster (Bild) beginnt der Erlebnistag mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche. Außerdem stehen ab 13 und 15.30 Uhr ein Klosterkrimi zum Mitspielen sowie eine Führung in den mittelalterlichen Dachstuhl ab 14.30 Uhr auf dem Programm. Foto: SSG