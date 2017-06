Alpirsbach Klosterbräu zieht positive Bilanz

In Baden-Württemberg stieg der Gesamtbierabsatz zwar durch den Export-Absatz in Drittländer um 3,2 Prozent, aber der steuerpflichtige Bierabsatz im Südwesten ging um 0,3 Prozent zurück. "Die schwache Marktentwicklung resultiert hauptsächlich aus einem extrem schwachen vierten Quartal, in dem der steuerpflichtige Bierabsatz um 4,8 Prozent unter dem Vorjahreswert lag", so Carl Glauner. Den leicht niedrigeren Gesamtbierabsatz von Alpirsbacher Klosterbräu führen Glauner und Schlör auf die Einstellung des Gebindes Fünf-Liter-Partyfass obergäriges Bier für den Export in Drittländer zurück. Trotz des schlechten Wetters in den Sommermonaten Juni und Juli 2016, das sich auf den Fassbierverkauf auswirkte, konnte das Familienunternehmen im steuerpflichtigen Inlandsgeschäft einen Mengenzuwachs von 0,2 Prozent verbuchen.

Überdurchschnittlich positiv entwickelten sich die Flaschenbier-Segmente Spezial und Spezialitäten. Die höchsten Zuwächse erreichten die jungen Gebinde Radler naturtrüb und Kleiner Mönch. "Die anhaltende Nachfrage der Verbraucher nach qualitativ hochwertigen und regionalen Produkten stärkt die Position von Alpirsbacher Klosterbräu weiterhin", sagt Carl Glauner mit Blick auf die Zukunft. Mit dem breiten Sortiment an hochwertigen Bierspezialitäten in verschiedensten Gebindeformen sei das Unternehmen in der Lage, alle bedeutsamen Segmente des Markts an hochpreisigen Bierspezialitäten zu bedienen. Zusätzlich würden sich die internationalen Auszeichnungen für Alpirsbacher Klosterbräu positiv auf das Geschäft auswirken.

Ein neu strukturiertes Segment an Kleingebinden eröffne erhebliche Chancen für weiteren Umsatzzuwachs. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Markus Schlör eine "leicht steigende Absatz- und Umsatzentwicklung ebenso wie ein leicht steigendes Rohergebnis". Bei den alkoholfreien Getränken soll ebenfalls ein leicht steigender Absatz erreicht werden.

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung mit einem Mengenzuwachs von zwei Prozent. "Die Alpirsbacher Klosterbräu Gmbh & Co. KG ist ein kerngesundes Familienunternehmen. Wir sind seit vielen Jahren im höchsten Qualitätssegment der deutschen Brauwirtschaft positioniert und untermauern diesen Anspruch durch die jährlichen Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben", hebt Inhaber Carl Glauner hervor.