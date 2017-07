Der Benedetto-Treff hatte zu einer mystagogischen Kirchenführung in Alpirsbach eingeladen, und etwa 40 Interessierte waren gekommen. Räume wirken auf Menschen ein, verwandeln sie, fördern oder hemmen Gefühle und Wahrnehmungen, so die Initiatoren des Benedetto-Treffs. Von der Akustik über das Licht, von der inneren Ausrichtung bis zur Botschaft eines Raums: Ein Kirchenraum kann etwas vermitteln. Darüber kann ein kunsthistorischer Vortrag gehalten werden, oder die Menschen können sich austauschen über Erfahrungen und Erlebnisse mit diesem und anderen Orten. Letzlich darüber, was und vor allem wer den Menschen im Leben Halt gibt. Das haben etwa 40 Personen beim Benedetto-Treff getan. Die Beteiligten haben darüber gesprochen, was ihnen persönlich der konkrete Kirchenraum sowie die Zeichen und Symbole darin sagen. Wichtig aber war ihnen vor allem das Schauen und Anschauen, das Begreifen, das sich Bewegen im Raum und das Schweigen. Unser Bild zeigt einige der Teilnehmer auf dem Klosterplatz in Alpirsbach. Foto: Lorleberg