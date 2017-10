Alpirsbach Kirbe erweist sich als Besuchermagnet

Alpirsbach. Bei strahlendem Sonnenschein kamen viele Besucher zum mittlerweile 19. Herbstmarkt in Alpirsbach und schlenderten durch die Gassen an den Ständen vorbei. Zudem boten diesmal in der Marktstraße auf dem Flohmarkt Händler ihre Waren feil. Ein umfangreiches Angebot an Deko-Artikeln, Kleidung, Holzspielzeug, Lederwaren, Bürsten und Gewürzen sowie Waren für den Haushalt wie Küchenhilfen waren dort zu finden. Auch Diabetiker-Socken wurden angeboten.

Viel Interesse fand ein Stand, an dem mit einem Gerät Gemüse dekorativ geschnitten werden konnte. Gut besucht waren die Gastronomiebetriebe, wo vor allem die Sitzplätze im Freien rasch belegt waren.

Sportverein bewirtet im Haus des Gastes