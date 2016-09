Alpirsbach Kinder schauen Imker über die Schulter

"Dort dürfen die Bienen noch so leben, wie sie auch schon ganz früher – als es den Menschen noch gar nicht auf der Erde gab – ihre Völker aufgebaut haben. Nämlich in einem hohlen Baumstamm", sagt Graf. Den Stamm hat Graf jedoch bearbeitet und eine Tür an der Rückseite eingebaut. Diese gibt den Blick auf die Waben frei, die die Bienen dort frei anlegen können. Ganz ähnlich haben die Imker früher die Bienen in Strohkästen gehalten.

Heutzutage leben die Tiere in Kästen, in denen der Imker den Aufbau der Waben vorgibt. So kommt er zu jeder Zeit gut an das Volk heran um den Aufbau, die Gesundheit und den Eintrag zu kontrollieren. Bienen sind heute im allgemeinen Nutztiere, die möglichst viel Honig produzieren sollen.

Bei Graf soll die Biene vor allem Biene sein. Natürlich nimmt auch er ihnen den Honig. Und auch bei ihm leben die Bienen in Kästen mit Rähmchen. Aber er hat besonders große Kästen, damit sich das Bienenvolk ganz so entwickeln und aufbauen kann, wie es ihrer Natur entspricht. Dies und noch einiges mehr erfuhren die Besucher an dem Nachmittag.