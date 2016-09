Alpirsbach Kinder "knacken" den Tresor

Einer der letzten Ferientage und immer noch hochsommerlich warm – das reinste Freibadwetter: Dennoch finden sich 21 Jungen und Mädchen voller Vorfreude auf die kommenden Stunden in der Schalterhalle der Kreissparkasse ein. Das große Mitarbeiterteam um Filialleiter Wolf-Dietrich Riedel – Martina Krüger, Simone Weigold, Anja Möller, Jasmin Elze, Anna-Lena Röttgen, Katharina Jehle, Linda Longhi, Matthias Bernhard – nimmt die Kinder in Empfang und stattet sie mit roten Schildkappen aus. Es gibt Naschereien und Getränke. Nachdem alle auf der Treppe ihren Platz gefunden haben, liest eine Mitarbeiterin zur Einstimmung eine Geschichte vor. Dann geht es los: Alles dreht sich um das Geld. Welche Scheine und Münzen gibt es, und an welchen Merkmalen erkennt man einen echten Schein? Die Kinder passen konzentriert auf, und auch die Kleinsten wissen schon einiges.

Im Foyer, wo die Geldautomaten stehen, zeigt eine Mitarbeiterin den jungen Besuchern, wie man mit der EC-Card zu Bargeld kommt – vorausgesetzt, man hat etwas auf dem Konto. Damit vorn die Scheine herauskommen können, müssen hinten welche drin sein. Also schauen sich alle auch den Raum hinter den Automaten an.

Nun sollen die Kinder selbst aktiv werden. Die Mitarbeiter der Sparkasse haben sich viel Mühe gegeben und die einzelnen Stationen kreativ gestaltet, an denen die Teilnehmer Punkte sammeln können. So kommt es zum Beispiel beim Geldsack-Weitwurf auf Stärke und Sportlichkeit an, und beim Kreuzworträtseln ist Hirnschmalz gefragt.