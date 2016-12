Alpirsbach Kammermusik mit neuem Reiz

Alpirsbach. Der Beirat des Vereins Alpirsbacher Kreuzgangkonzerte mit Vorsitzendem Reiner Ullrich, seinem Stellvertreter Rainer Benz, der musikalischen Leiterin Carmen Jauch, Carmen Feuchter, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, Schriftführer Stefan Zizelmann und Matthias Zizelmann stellten nun das neue Programm vor. Wieder gastieren vier renommierte Ensembles im Kreuzgang des Alpirsbacher Klosters. Die Vorauswahl traf Carmen Jauch, das letzte demokratische Wort hatte der Beirat des Trägervereins.

Zum Auftakt am 24. Juni ist "Sax ’n Strings" zu Gast – mit einem Motto, das über der gesamten Festivalsaison stehen könnte: "Collage – Kammermusik mit neuem Reiz". Zum Beginn der neuen Saison gibt’s kein reines Klassik-Programm, sondern auch Werke aus der Moderne. So hören die Besucher unter anderem jazzige Klänge. Mit solchen Kreuzgangkonzerten der etwas anderen Art will das Veranstalterteam die Neugier und das Interesse von Besuchern wecken, die sich sonst kaum oder gar nicht für Kammermusik begeistern. Das Ensemble spielt in der Besetzung Guntram Bumiller, Saxofon, Stefan Schuberg und Moritz von Bülow, Violinen, Irene Lachner, Viola, und Georg Oyen, Cello.

Experimentierfreudig geht es weiter: Das Munich Tango Ensemble mit Ezekiel Lezama, Bandoneon, Ilona Cudec, Violine, Pablo Havenstein, Piano, und Bernhard Seidel, Kontrabass, gastiert am 8. Juli erstmals im Kreuzgang. Das Konzert weicht von einer ungeschriebenen Regel des Festivals ab – erstmals wird im Kreuzgang nicht allein Instrumentalmusik geboten, sondern auch gesungen. Die ausgebildete klassische Sängerin Sandra Nahabian aus Argentinien ist "Special Guest". "Das besondere Konzert 2017" gibt die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg unter der Leitung von Juri Gilbo am 22. Juli. Solistin ist Jana Tsybulevskaya an der Harfe.