Alpirsbach Kahlschlag im Indizien-Dschungel

Alpirsbach. Anders als bei seinen zahlreichen Krimivorläufern gibt sich Bernd Leix in einem Prolog kryptisch: "Niemand darf ihn reizen, den geheimnisvollen Mummelsee, hoch im Nordschwarzwald, zu Füßen der Hornisgrinde." Wer den "alten, gewaltigen Nix" in der Tiefe des Gewässers reizt, wird niemals mehr auftauchen. Leix bleibt sich in der Beschreibung der Folgen in seinem gruseligen Duktus treu: "Nur ein blutroter Schwall steigt aus der Mitte des dunklen Sees nach oben..." Selbst die beiden Sonderermittler des Landeskriminalamts, Schwarz und Wald – Kommissare der Ermittlungsgruppe Schwarzwald – können sich der Gänsehaut-Aura des sagenumkränzten Sees nicht völlig entziehen. Und bei aller Abgeklärtheit macht sich in ihnen doch ein nur notdürftig kaschiertes Unbehagen breit. Was ist geschehen? Ein schwerreicher Fabrikant aus Achern ist verschwunden. Nach einem Abend im Berghotel verliert sich die Spur am Mummelsee. Nur ein Sakko voller Blut, mit einem Loch im Rückenteil und auffällig drapiert im Gestrüpp am Ufer, gibt vage Anhaltspunkte. Es bleibt keine andere Wahl, als ein Taucherteam in die Tiefe zu schicken. In der Folge tut sich ein Wust an Vermutungen, Verdächtigungen und Indizien auf, dem nur mit einem Kahlschlag beizukommen ist.

Schlitzohrig legt der Autor falsche Spuren, stellt Bezüge her, die aus einem "normalen" Verbrechen eine hochpolitische Angelegenheit werden lassen: Sicherheits- und bedeutende wirtschaftliche Interessen des Landes sind berührt; eine revolutionäre Erfindung, die in die falschen Hände geraten könnte, bringt "die ganz oben" auf Trab.

Und es menschelt gewaltig: Schwarz und Wald werden mit der dienstlichen Vergangenheit konfrontiert – da sind schließlich noch Rechnungen offen. Klar, dass am Ende der gordische Knoten zerschlagen wird, lediglich ein noch nicht ganz aufgeklärter Vorfall bleibt: die Bluttat an einer angeblichen Haushälterin des verschwundenen Fabrikanten. Eines der Markenzeichen von Leix ist seine nahezu diebische Freude an drastischen Schilderungen. So lässt er seine Kommissarin die "Hingeschlachtete" geschäftsmäßig-routiniert beschreiben: "Der Schnitt saß quer in der Kehle. Ging bis nach hinten zur Halswirbelsäule. Luftröhre, Speiseröhre, Schlagadern, alles durchtrennt, bis zu den Knochen." Noch Fragen?