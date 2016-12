Alpirsbach Kältetechnik auf dem neuesten Stand

Im Unterschied zu Brauereien, die ihr alkoholfreies Bier durch gestoppte Gärung herstellen, entzieht die Alpirsbacher Klosterbrauerei den Alkohol aus den fertig gebrauten Biersorten Spezial und Hefe hell. "Sehr schonend und unter Vakuum, wo Alkohol schon bei 40 Grad Celsius verdampft", so Braumeister Berthold Bader. Je niedriger die Temperatur sei, umso besser sei dies für den Geschmack. Die neue Anlage garantiert auch eine optimale Aromarückgewinnung. "Bei der Entfernung der Kohlensäure geht auch Aroma mit. Mit unserer Anlage fangen wir die Stoffe auf und führen sie wieder dem Produkt zu", betont Berthold Bader. Dies bringe dem alkoholfreien Bier den guten Geschmack.

Entalkoholisierung nun vor Ort

Beim "World Beer Award" in London wurden vor Kurzem das alkoholfreie Bier Weizen isotonisch und das Spezial alkoholfrei von Alpirsbacher Klosterbräu als weltbeste Biere dieser Sorten ausgezeichnet. Die Entalkoholisierungsanlage sorgt auch für logistische Vorteile. Bisher wurde dem Alpirsbacher Bier in einem externen Unternehmen der Alkohol entzogen. "Durch die nun in unserer Brauerei vorhandene Anlage sparen wir Kosten für Transport und andere Leistungen", sagt Geschäftsführer Markus Schlör. Und Zeit. Denn die neue Anlage in der Brauerei laufe autark und bringe es auf eine Leistung von 18 000 Liter am Tag.

Vollautomatische Hefe-Reinzuchtanlage

Bereits mit der 2013 installierten vollautomatischen Hefe-Reinzuchtanlage hatte Alpirsbacher Klosterbräu nach Ansicht von Braumeister Hans Martin Walz "eine hohe Geschmacksstabilität und damit auch eine hohe Produktkonstanz" erreicht. Die brauereieigenen Hefestämme von Alpirsbacher werden dort vitalisiert und im optimalen Klima gelagert. Brauerei-Chef Carl Glauner: "Wir vertrauen schon seit langem unseren Hefestämmen, die genauso wichtig sind wie hochwertiger Naturhopfen und bestes Malz." Für Markus Schlör sind die neue Kälteanlage und die eigene Entalkoholisierungsanlage "wesentliche Aspekte der Qualitätssicherung" der Alpirsbacher Biere.