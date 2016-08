Alpirsbach Jugendliche schlagen Bälle über den Golfplatz

Alpirsbach-Peterzell. Gut zehn Jugendliche haben beim Kinderferienprogramm den Golfsport kennengelernt. Dazu eingeladen hatte der Golfclub Alpirsbach. Dabei lernten die Kinder, was das Spiel interessant macht, und dass im Training Koordination und Disziplin gefragt sind. Denn einen Ball so abzuschlagen, dass er nicht nur weit, sondern auch in die richtige Richtung geht, erfordert entsprechendes Können.