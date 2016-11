Alpirsbach Jubilare mit 450 Jahren Zugehörigkeit

Auch bei der diesjährigen Jubilarfeier von Alpirsbacher Klosterbräu konnten zahlreichen Mitarbeiter bereits auf mehrere Jahrzehnte im Unternehmen zurückblicken. Brauereichef Carl Glauner nannte dies einen Ausdruck von Kontinuität und gegenseitigem Vertrauen: "Dass sie alle so lange dabei sind, spricht für sie und für das Unternehmen." Diese treuen Mitarbeiter hätten die Entwicklung der Alpirsbacher Klosterbräu mitgestaltet und dazu beigetragen, dass mehr als 100 Kollegen in der Region einen Arbeitsplatz in diesem Familienunternehmen haben. Glauner: "Dafür ein herzliches Dankeschön."

Der Erfolg habe sich auch wieder in diesem Jahr gezeigt – es habe ein deutliches Wachstum gegeben, obwohl der Biermarkt insgesamt schwächelt. Glauner: "Vielfältige Innovationen und Anstrengungen scheinen Erfolge zu zeigen."

Der Brauereichef warnte allerdings davor, sich selbstzufrieden auf die Schulter zu klopfen. Die Brauerei werde noch mehr in Aus- und Weiterbildung investieren, um mit qualifizierten Mitarbeitern die Kunden zu begeistern. Glauner: "Unsere Vision, das Ziel unserer Arbeit soll sein, dass wir als die attraktivste Brauerei in Baden-Württemberg erlebt werden." Carl Glauner würdigte jeden Jubilar mit launigen und persönlichen Worten.