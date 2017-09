Alpirsbach Jonas Vonier schafft es bei Model-Casting ins Finale

Jonas Vonier macht derzeit eine Ausbildung als KfZ-Mechatroniker, die er bald abschließt. Bis zum Finale des Model-Castings in dem Einkaufszentrum hat er auch auf dem Laufsteg noch viel zu tun. Unter anderem stehen am Freitag im Ettlinger Tor ein Catwalk-Training und ein Foto-Shooting an. Der Finalist bekommt auch eine Styling-beratung. Rund 1500 Frauen und Männer, sagt Jonas Vonier im Gespräch mit unserer Zeitung, haben sich für das Model-Casting in dem Karlsruher Einkaufszentrum Ettlinger Tor beworben. Daraus wurden 235 ausgewählt und in einer weiteren Runde dann wiederum 25 Frauen und 15 Männer – darunter auch Jonas Vonier. Aufgeregt war der Neuling bei seinem ersten Casting schon, räumt er ein, "aber wenn man läuft, blendet man das aus".

Die 40 Kandidaten die sich für das Finale qualifiziert haben, werden am Freitag durch professionelle Models beim öffentlichen Catwalk-Training auf ihren Auftritt bei der Fashion-Show im Ettlinger Tor am Samstag vorbereitet. Bei dieser präsentieren die Finalisten jeweils ab 14, 16, 18 und 20 Uhr die aktuellen Herbst- und Winterkollektionen von verschiedenen Modeherstellern. Als Starjuror ist bei der Fashion-Show Jorge Gonzalez dabei. Der Kubaner ist unter anderem als Jury-Mitglied der RTL-Tanzshow "Let’s Dance" bekannt. Um 21 Uhr beginnt die Endprämierung. Denn letztlich gibt’s nur eine Siegerin und einen Sieger.

Die beiden Gewinner des Castings erhalten unter anderem ein Outfit aus dem Ettlinger Tor und werden ein Jahr in die Kartei einer Modelagentur aufgenommen.