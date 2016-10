Alpirsbach Jazz und Blues im Alpirsbacher Kloster

Bis 2006 gastierte die Band jedes Jahr in den Sommermonaten im Kloster Alpirsbach. Die Big-Band Jazzfaktor 18 brachte dann bei ihren Konzerten von 2007 bis 2012 ebenfalls viel Schwung in den Kreuzgarten oder Kreuzgang, je nach Wetterlage. Unter der Leitung von Christof Ruetz traten die 20 Musiker aus der Region in der klassischen Besetzung mit Saxofon, Trompete, Posaune und Rhythmusgruppe auf. Seit 2013 ist nun jedes Jahr "Blues im Kloster" angesagt. Nach drei Konzerten, die wetterbedingt im Kreuzgang stattfanden, gastierte die Band John & Blues Friends in diesem Jahr im Kreuzgarten. Unter dem Motto "Mit viel Gefühl und ehrlicher Musik, die dem Publikum Spaß machen soll" spielten die fünf Musiker Blues, Boogie und Rock ’n’ Roll.

Alle Konzerte wurden von den Ehepaaren Haberer, Hauer, Held und Petschl organisiert und bewirtet.