Alpirsbach Japaner informieren sich über BES

Alpirsbach. "Carpe Diem – Nutze den Tag" – unter diesem Motto besuchte eine Gruppe von interessierten japanischen Gästen die Bürger-Energie Schwarzwald (BES) in Alpirsbach. Wenn es darum geht, Sonnenenergie sinnvoll zu nutzen, gehört Deutschland nach wie vor zu den Vorreitern in der Fotovoltaik, so die Bürger-Energie Schwarzwald.