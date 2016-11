Alpirsbach. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Alpirsbach beginnt am morgigen Dienstag, 29. November, um 18 Uhr in der Begegnungsstätte in der Krähenbadstraße. Auf der Tagesordnung stehen die Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen, die Feststellung der Jahresabschlüsse 2015 der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, die Beschaffung einer neuen Server-Anlage für das Alpirsbacher Rathaus, die Einführung digitaler Wasserzähler, Bausachen, Anfragen und Anträge.