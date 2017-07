Alpirsbach Ist Wortklauberei das Problem?

Nicht zuletzt, um Klarheit zu schaffen, denn immer wieder, so Pfaff und Korneffel, wunderten sie sich, wie verschieden Gespräche zwischen Stadt und Bürgerinitiative später ausgelegt wurden. Man habe gut, freundlich und konstruktiv miteinander gesprochen, später, in der Reflexion, seien dann aber seitens der Bürgerinitiative Kritikpunkte vorgebracht worden.

"Das Problem ist die Wortklauberei", sagt Pfaff, und dieser solle durch den Aktenvermerk die Grundlage entzogen werden. Die Verwaltung weist in dem Schriftstück ausdrücklich darauf hin, dass sie wie auch der Gemeinderat das bürgerschaftliche Engagement der Helferinnen von der Bürgerinitiative "in besonderem Maße würdigt und begrüßt".

Allerdings müsse die Verwaltung eine Gleichbehandlung der ehrenamtlich Tätigen sicherstellen. Wegen dieser habe es in der Vergangenheit mehrere Beschwerden aus den Stadtteilen gegeben – Grund für die Verwaltung, Grundsätze für ehrenamtliches Engagement bei der Grünpflege festzulegen (siehe Info). Das bürgerschaftliche Engagement ist in den Ortsteilen stark ausgeprägt, wissen Pfaff und Korneffel. Mitarbeiter des Bauhofs müssten die Aktionen dort nicht unterstützen. Es gehe nicht um drei oder vier Bauhofstunden für "Alpirsbach blüht auf", so Pfaff, sondern "um zig pro Jahr". Allein am 3. April, als Blumentröge transportiert und bepflanzt wurden, seien 14 Arbeitsstunden im Bauhof angefallen. Die Aktivitäten von "Alpirsbach blüht auf" sollten immer stärker ausgeweitet werden, so Pfaff, "aber mit jeder Aktion folgt auch mehr Arbeit für die Stadt". Wenn die Helferinnen den Einsatz des Bauhofs bräuchten, werde dieser nach Absprache weiterhin gewährt. Aber nicht bei Folgearbeiten, die andere Ehrenamtliche, etwa in den Stadtteilen, selbst erledigen, ohne nach dem Bauhof zu rufen. Dazu gehört für Pfaff auch das Gießen und der Abtransport von Unkraut.

Stadt: Unterstützen Ehrenamt so weit wie möglich

Die Stadt unterstütze ehrenamtliches Engagement, so weit es möglich ist, aber "man kann daraus keine Ansprüche ableiten". Auch "Alpirsbach blüht auf" habe stets die notwendige Hilfe bekommen. Es sei nun "äußerst schade, wenn man sich so voneinander trennt". Korneffel appelliert dazu, künftig "an einem Strang zu ziehen", zumal sich die Verwaltung stark dafür engagiere, die Außendarstellung der Stadt zu verbessern.