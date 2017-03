"Back to the Roots – Hits der 70er, 80er und 90er", so heißt das Motto der ersten Party im neu gestalteten und renovierten Harley-Club in Alpirsbach. Sie beginnt am Freitag, 10. März, um 19 Uhr. Nachdem die Feuertaufe an der Fasnet erfolgreich bestanden wurde, laden die Harley-Freunde Freudenstadt zu einem Abend mit einem Blick zurück ein. DJ Klaus aus dem Turmbräu heizt den Gästen "Ü25" mit Musik aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren kräftig ein. Von Pop über Schlager bis zu Rock ist für jeden etwas dabei, um mit vielen Erinnerungen richtig zu feiern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Foto: Harley-Freunde