Alpirsbach Im Winter bleibt die Kirche kalt

Alpirsbach. Vom Sonntag nach dem Dreikönigsfest bis Palmsonntag, so die Faustregel, ist die Kirche so gut wie ungeheizt – die Temperatur wird bei zwei Grad plus gehalten. Das hat sich laut Stadtpfarrer Horst Schmelzle bewährt, nicht nur aus Kostengründen. Schon um die Kirche im Winter durchgängig auf 16 Grad zu erwärmen, würden die Heizkosten um einige tausend Euro steigen.

Die Kälte macht den historischen Kunstwerken wie dem spätgotischen Marienaltar mit seinen hölzernen Figuren und Oberflächen, aber auch der Orgelskulptur nichts aus, betont Schmelzle im Gespräch mit unserer Zeitung. Wohl aber würden ihnen Temperaturschwankungen und die damit verbundenen Unterschiede in der Luftfeuchtigkeit schaden. Deshalb lehnt es Schmelzle ab, dass die Klosterkirche für einzelne Veranstaltungen im Winter kurzfristig hochgeheizt wird und dann wieder abkühlt.

Die natürlichen Schwan-kungen der Luftfeuchtigkeit in der Kirche vollziehen sich in weit größeren Zeiträumen, sagt der evangelische Pfarrer aus Erfahrung. Im Winter sauge sich der Sandstein geradezu voll: "Vor allem an der Nordseite, zum Berg hin, ist er richtig feucht." An schönen Tagen wie in dieser Woche wird die Kirchentür zeitweise offen gelassen. Im Sommer gibt es dann nur wenig Feuchtigkeit im Kirchenraum.