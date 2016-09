Alpirsbach Im Kreuzgarten geht die Post ab

Alpirsbach. Bereits zum vierten Mal hatte die katholische Kirchengemeinde Sankt Benedikt die Band eingeladen, wie Helmut Held in seiner Begrüßung anmerkte. Bislang fanden die Konzerte wetterbedingt allerdings immer im Kreuzgang statt. Wie Held weiter betonte, hatte die Band versprochen, so lange regelmäßig zu gastieren, bis sie einmal im Kreuzgarten spielen können, was ja nun der Fall war. "Ich hoffe aber, sie kommen auch weiterhin", meinte Held.

Mit mehr als 150 Besuchern wurden die Erwartungen des Veranstalters deutlich übertroffen. Alle Zuhörer waren von der guten Akustik im Kreuzgarten begeistert.

Mit dem Stück "Dust my Broom" von Elmore James eröffnete die Band das Konzert. Dabei fühlte man sofort, dass sie ihre Musik lebt. Diese Begeisterung und der Rhythmus übertrugen sich schnell auf die Zuhörer, die mitklatschten und im Rhythmus mitwippten. Viele Songs von und mit Eric Clapton wie "Before you accuse me" und "Tusla Time" von J. J. Cale, sowie "Route 66", der durch die Rolling Stones berühmt wurde, und "Hoochie Coochie Man" von Muddy Waters waren zu hören. Nach einer kurzen Pause begeisterten die Musiker zunächst mit "Got you on my mind", einem Song von Eric Clapton. Mit weiteren Titeln von ihm steigerte sich die Stimmung bis zu dem Ohrwurm "Honky Tonk Woman" von den Rolling Stones und dem Klassiker von Canned Heat "Let’s work together".