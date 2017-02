Alpirsbach. Ein Hund hat am Sonntag gegen 14.45 Uhr auf dem Klosterplatz in Alpirsbach ein Kind verletzt. Der Sechsjährige war mit seiner Mutter auf dem Nachhauseweg vom Umzug, als ihnen ein Pärchen mit einem Hund entgegenkam. Der angeleinte Hund biss den Jungen unvermittelt in den rechten Oberschenkel. Doch statt zu dem Fehlverhalten des Hundes zu stehen, so die Polizei, verweigerte die Besitzerin die Angabe ihrer Personalien und ging weg. Die Frau wird als Brillenträgerin im mittleren Alter beschrieben. Dazu trug sie eine schwarze Hose und eine rote Jacke. Der Hund war mittelgroß und hatte grau-schwarzes längeres Fell. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt unter Telefon 07441/53 60 entgegen.