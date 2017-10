Alpirsbach "Holiday Blues Band" steht für Spielfreude

Die "Holiday Blues Band" besteht aus drei erfahrenen Berufsmusikern aus der Region Baden-Baden, die seit dem Jahr 2010 zusammen Musik machen.

Attila Schumann, ein exzentrischer Gitarrist, der in Rastatt wohnt, ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, heißt es in der Ankündigung. Er brilliere durch sein außergewöhnliches Gitarrenspiel, ergänzt durch Bottleneck-Einlagen, welche mit Hilfe von Gläsern, Glasaschenbechern und sonstigem Zubehör zelebriert werden. Zudem ist er der herausragende Solosänger der Formation. An der Bassgitarre zupft, schlägt und streichelt die Saiten Peter Schneider aus der Nähe von Baden-Baden, Ruhepol und auch Mitorganisator der Band. Seine Soloeinlagen gelten als berühmt-berüchtigt.

Schlagzeuger Ringo Hirth war der Schlagzeuger der legendären Gruppe "Ghostmen", die in den 60er- und 70er-Jahren im Murgtal die wohl erste Rockband waren. Später hat Hirth mit dem inzwischen verstorbenen Pianisten Eugen Cicero zusammengearbeitet.