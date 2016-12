Alpirsbach Hohe Wertschätzung der Belegschaft

Auf insgesamt 702 Jahre Betriebszugehörigkeit brachten es die 24 Geehrten. Nach einer Stärkung während eines Adventskaffees wurden die Jubilare und künftigen Rentner durch die Firma Saier Verpackungstechnik geführt, die in diesem Jahr turnusmäßig die Jubilarfeier der Firmengruppeausrichtete. Sichtlich beeindruckt von den voll automatisierten, hygienischen und komplexen Arbeitsabläufen, mit denen Verpackungseimer hergestellt werden, wurden den Teilnehmern am Ende der Führung, als kleine Erinnerung, Eimer überreicht, die mit den Fotos der Jubilare und der Zahl der Betriebszugehörigkeitsjahre bedruckt waren. Bevor die Gesellschaft anschließend zu einem Abendessen eingeladen wurde, erfolgte die Übergabe von Urkunden, Jubiläumszuwendungen und Geschenken für die Rentenerwerber.

Wie der Sprecher der Geschäftsführung und geschäftsführende Gesellschafter Hanns-Ulrich Saier in seiner Ansprache betonte, beeinflussen Mitarbeiter den Erfolg eines Unternehmens maßgeblich. Insofern betrachten Geschäftsführung und Gesellschafter der Unternehmensgruppe Saier eine lange Betriebszugehörigkeit von Mitarbeitern neben ihrer fachlichen Qualifikation als Auszeichnung des Unternehmens. In diesem Zusammenhang sei man auf die fast dreimal so hohe durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der diesjährigen Geehrten mit 29,3 Jahren gegenüber dem Durchschnitt im Bundesgebiet von 10,8 Jahren stolz und dafür dankbar. Der langjährige Zusammenhalt schafft nach Ansicht Saiers Vertrautheit und diese wiederum eine starke Gemeinschaft mit einer offenen, zukunfts- und ergebnisorientierten Diskussionskultur. Zugleich geben lange Betriebszugehörigkeiten Zeugnis von der Attraktivität, der Sicherheit und der Wertschätzung der Arbeitsplätze, so Hanns-Ulrich Saier.

Ein positives Wir-Gefühl unterstütze die Firmengruppe auch durch die Ausbildung des eigenen Nachwuchses. In fünf Berufsbildern werden derzeit 25 junge Menschen ausgebildet. Seit Jahren, so Saier, würden alle geeigneten Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen, wodurch sich in vielen Fällen langfristige Arbeitsverhältnisse ergäben. Von den 24 Jubilaren und Rentenerwerbern haben fünf ihre Ausbildung in der Unternehmensgruppe absolviert.