Alpirsbach Höhepunkt der barocken Variationskunst

In der Klosterkirche stehen verschiedene Bearbeitungen im Dialog. Außer der Aria, die das Werk umrahmt, wird keine Variation in der Originalfassung, die für ein zweimanualiges Cembalo gedacht war, erklingen. Die einzelnen Variationen werden sowohl in der bereits geläufigen Streicherfassung als auch in einer neuen Fassung für Cembalo und Blockflöte vorgestellt. Das Duo "Idée fixe" hat anhand der Bearbeitung für zwei Klaviere von Josef Rheinberger sowie neuen Konzepten ein eigenes Arrangement konstruiert, wodurch einzelne Charaktere und Motive deutlicher zum Vorschein kommen. Wie so mancher Pop- und Rocksong sich schon an Bachscher Musik bedient hat, so werden ein elektronisch verstärktes Cembalo und eine E-Blockflöte einzelne Variationen "verrocken".

Der Jazzpianist Andreas Erchinger wird die vom Duo "Ideé fixe" und "Trifoglio-Ensemble" zugespielten Variationen aufgreifen und darüber improvisieren. In der Pause gibt es für die Besucher einen Imbiss im Kreuzgang.

TICKETS: Karten für das Konzert in der Klosterkirche sind im Vorverkauf im Pfarramt Alpirsbach, Telefon 07444/22 57, oder an der Abendkasse ab 17.30 Uhr erhältlich.