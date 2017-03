Alpirsbach. Der dritte Stuhl-Mal-Tag ist am heutigen Samstag von 10 bis 16 Uhr im Sulzberg Forum in Alpirsbach. Der künstlerischen Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Weitere Stuhl-Mal-Tage mit Künstlern in der Werkstatt im Erdgeschoss des Sulzberg Forums sind am 1. und 8. April. Ansprechpartnerin für Interessierte ist Beatrix Werner, Telefon 07444/95 58 45. Anmeldung ist nicht erforderlich. Stuhl und Pinsel sollten, falls vorhanden, mitgebracht werden.