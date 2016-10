Alpirsbach Herbstmarkt mit allerlei Saisonalem

Alpirsbach. Einen Oktobersonntag mit recht wechselhaftem Wetter bekamen die Alpirsbacher zu ihrem Kirbemarkt beschert. Das Wetter zeigte den Händlern zwar am Vormittag noch die kalte Schulter, doch als um die Mittagszeit die Regenschauer aufhörten und sich die Sonne langsam ihren Weg durch die Wolken bahnte, füllte sich die Innenstadt zügig.

Sechs Flohmarktanbieter boten Besuchern und Käufern so manches Schnäppchen. Der ein oder andere Trödelfund wechselte schnell den Besitzer: "Die Gebrauchsartikel gingen schon am Vormittag ganz gut über den Verkaufstisch", freute sich beispielsweise Thomas Klein aus Wendlingen, der "insbesondere das Flair" in der Klosterstadt zu schätzen weiß.

Bunt gemischt war das Angebot von regionalen und auswärtigen Anbietern, die ihre saisonalen Leckereien feilboten. Von Wurst- und Fleischwaren über Brot, Kuchen, Honig, Selbstgebranntes, Obst, Gemüse und Gegrilltes bis zu Eis, Süßigkeiten und heißen Teigwaren reichte das kulinarische Angebot. Auch waren Imbissstände dabei, an denen sich die Besucher mit Klassikern wie Crêpes, Würsten und Hamburgern stärken konnten.