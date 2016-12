Alpirsbach Edi Graf und Barny Bitterwolf im Braukeller

Alpirsbach. Die heiter-besinnliche Veranstaltung beginnt am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr im Braukeller der Alpirsbacher Klosterbrauerei am Klosterplatz. Zum Abschluss des Jahres präsentiert die Brauwelt eine Lesung mit "Genuss hoch drei" in Sachen Lesung, Musik und Kulinarik. Edi Graf und Bernhard Bitterwolf haben ihre Lieblingstexte zu einem neuen Buch zusammengetragen, das sie an diesem Abend vorstellen, und in Dieter Schäfers Küche geht es besonders "heiß" her. Anmeldungen für die kulinarische Lesung sind unter Telefon 07444/671 49 oder auch per E-Mail an annette.eberhard@email.de erforderlich.