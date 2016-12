Alpirsbach Heikle Stellen gekonnt gemeistert

Eingeleitet wurde das Konzert mit dem Concerto in B-Dur für Flöte und Streicher von Jan Baston, wobei besonders der schöne Ton der Blockflöte und die ausgezeichnete Interpretation gefiel. Gertrud Heinzel spielte den Solopart. Ein eindrucksvoller Auftakt.

Im anschließenden adventlichen Teil sang der Kirchenchor Reutin drei Chöre a cappella: "Freue dich Welt" von Georg Friedrich Händel, eine Motette in einer Vertonung des Chorleiters Reinhard Heinzel und den Choral "Ich klopfe an", ebenfalls in einem Tonsatz von Reihard Heinzel. In allen drei Vorträgen zeigte der Chor eine eindrucksvolle Leistung. Mit der folgenden Solo-Kantate "Lieber Herre Gott" von Johann Rosenmüller begeisterte Petra Dieterle mit ihrer ausdrucksvollen Interpretation die Zuhörer.

Alle Interpreten boten gemeinsam die Weihnachtskantate "Willkommen süßer Bräutigam" von Vincent Lübeck. Dieses fünfteilige Werk wurde sowohl chorisch als auch solistisch mit Bravour musiziert.