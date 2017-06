Alpirsbach Hartes Training für die grauen Zellen

Einmal pro Woche treffen sich die rund 20 Teilnehmer in der Begegnungsstätte in der Krähenbadstraße bei der Bruderhaus-Diakonie. Einige von ihnen leben im betreuten Wohnen des Hauses oder in der Stadt, andere kommen von Auswärts zum Training – so wie Irma und Friedrich Haas aus 24-Höfe, die seit zwei Jahren regelmäßig teilnehmen.

"Ich glaube, dass dieses Gehirntraining gut für mich ist, weil eigentlich immer etwas hängen bleibt", versichert Friedrich Haas. Außerdem komme man wieder regelmäßig raus und lerne in einer netten Gemeinschaft, in der auch die Geselligkeit nicht zu kurz komme.

Die sozialen Kontakte sind für die geistige Fitness ebenso wichtig wie die Trainingseinheiten, sagt Anne Bosch. Wer allein vor dem Fernsehen, dem Computer oder dem Smartphone versauert, bekomme zu wenig neue Impulse für sein Gedächtnis, das gelte für Jung und Alt gleichermaßen. Manche Forscher sprechen daher bereits vom Phänomen der sogenannten "Digitalen Demenz", die schon Kinderhirne verkümmern lassen könne.

Arbeitsspeicher erweitert

Davon ist die Gruppe um Anne Bosch weit entfernt. Bei ihr werden die Synapsen verknüpft, die Hirnzellen gefordert und statt des digitalen wird der eigene Arbeitsspeicher im Kopf erweitert. So nennt Anne Bosch das Kurzzeitgedächtnis, das sie mit Hilfe des Mentalen Aktivierungstrainings (MAT) auf Trab hält.

MAT ist ein Trainingsprogramm, das auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Gehirnforschung der Universität Erlangen basiert. Anne Bosch hat es vor gut zehn Jahren kennengelernt, als sie sich von der Gesellschaft für Gehirntraining zur offiziellen Trainerin ausbilden ließ. Alle drei Jahre muss sie seither das damals erhaltene Zertifikat erneuern, außerdem stehen regelmäßig Zusatzausbildungen auf ihrem Programm – so bleibt auch die Trainerin ständig fit.

Finanziell unterstützt wird Anne Bosch bei diesen Ausbildungen vom Förderverein des Altenzentrums Alpirsbach. Neben den ehrenamtlichen Treffen in der Seniorengruppe hat die Trainerin neuerdings auch immer wieder Mitarbeiter-Schulungen von Firmen im Programm.

"Viele Menschen wissen gar nicht, dass das menschliche Gedächtnis seine Höchstleistung schon im Alter von etwa zehn Jahren erreicht hat und bereits ab dem 40. Lebensjahr abbaut", sagt Bosch. Ab dann brauche das Gehirn neben gesunder Ernährung, viel Flüssigkeit und ausreichend Sauerstoff eben auch immer wieder neue Reize, um leistungsstark zu bleiben, weiß die Expertin.

Wie schnell das mit dem Abbau gehen kann, hat auch Blanka Koch erfahren. Sie konnte sich mit zunehmendem Alter Zahlenkombinationen immer schlechter merken. "Heute habe ich alle wichtigen Telefonnummern wieder im Kopf", erzählt die Seniorin stolz.

Und auch Helga Wörner aus Alpirsbach versichert, dass sich das Training lohnt: "Ich bin im Januar zu der Gruppe gekommen, weil ich geistig auf der Höhe bleiben will", sagt sie. Doch selbst nach so kurzer Zeit habe sie schon bemerkt, dass ihr die Abwechslung und die Übungen gut tun.

Geburtsdatum auf Iranisch

Neben dem gemeinsamen Training gehören auch Hausaufgaben zum Programm der Gruppe. "Ich habe hier iranische Zahlen auf ein Blatt geschrieben. Bitte schaut euch die Zahlen genau an und versucht bis zum nächsten Mal, euer eigenes Geburtsdatum auf Iranisch zu schreiben", gibt die Trainerin Anweisung.

Ob die Ziffern aus Tausendundeinernacht einfach zu merken sind, bleibt offen – aber eines werden die Senioren des Gedächtnistrainings ganz bestimmt nicht vergessen: Ihr Gruppenjubiläum am 19. Juni gebührend zu feiern.