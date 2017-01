Alpirsbach Harfenklänge und Tanz zum Abschluss

Stück für zwölf Celli zu hören

Am Sonntag findet das Abschlusskonzert statt, zu dem im ersten Teil das Collegium Musicum aus Oberndorf ein Händel-Harfenkonzert mit der Schülerin Marie Bortloff und ein Haydn-Cellokonzert mit der Schülerin Lilly Schnidrig begleitet – jeweils einen Satz der Konzerte. Den zweiten Teil gestaltet dann das Kollegium in verschiedenen Besetzungen. Auch eine tänzerische Darbietung von Susanne Vasanta ist zu sehen.

In der zweiten Osterwoche findet ein Cellokurs mit Hans Eric Deckert statt. Zehn Celloschüler werden in Gruppen von dem erfahrenen Cellisten und Dirigenten, der im Januar seinen 90. Geburtstag feiert, an vier Tagen unterrichtet. Am Sonntag, 23. April, ist das Abschlusskonzert, in dem auch ein Stück für zwölf Celli zu hören ist. "Musik um Sieben" und "Musik um Fünf" stehen am Montag, 15. Mai, und am Donnerstag, 13. Juli, auf dem Programm.

Das Offene Sulzberg Forum ist am Samstag, 24. Juni, geplant. Am Sonntag, 2. Juli, gibt es einen Gesangsnachmittag mit den Schülerinnen von Verena Seid. Alle Veranstaltungen sind öffentlich.

Mit einem von Beatrix Werner bemalten Stuhl wurde den Lehrern vermittelt, was für ein Kunstprojekt bald in Alpirsbach starten wird, bei dem Bürgermeister Michael Pfaff die Schirmherrschaft übernommen hat. Ein "Stuhlkonzert" ist im Oktober vorgesehen.

Inzwischen mehr als 100 Schüler

Im Kunstbereich des Sulzberg Forums leitet der Kalligraf Werner Winkler aus Waiblingen am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 17 Uhr eine Kalligrafie-Werkstatt für Anfänger und Fortgeschrittene, in dem Interessierte Texte kalligrafisch umsetzen können.

Am Sulzberg Forum unterrichten mittlerweile 14 Musiklehrer mehr als 100 Schüler. Es finanziert sich aus den Einkünften des Unterrichts, aber auch durch private Spender. Eine Mitgliedschaft unterstützt die ehrenamtliche Arbeit des Sulzberg Forums, das Alpirsbach kulturell bereichert.

Weitere Informationen: gibt es online unter www. sulzbergforum.de.