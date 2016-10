Nicht einmal zehn Quadratmeter misst die neu eröffnete "Haarschneiderei" in der Langen Straße in Alpirsbach-Reutin – aber hat alles in sich, was das Friseurkundenherz begehrt. In gemütlicher Atmosphäre will Inhaberin Corinna Kopp ihre Kundschaft mit persönlicher Betreuung und kreativen Ideen begeistern. Meisterin ist sie seit 1996. Foto: Steffens