Alpirsbach Großprojekt steht am Scheideweg

Sein Fraktionskollege Reinhold Bronner zeigte sich verärgert: "Warum war man nicht vorher in Karlsruhe?" Der Kreisbrandmeister sowie der Feuerwehrkommandant und der Bürgermeister von Alpirsbach hätten früher nachfragen müssen, wie hoch die Förderung wohl ausfalle: "Das wäre eine Selbstverständlichkeit gewesen." Wenn der Neubau wie bisher geplant weiterverfolgt werde, "sind wir kommunalpolitisch insolvent", befürchtete Bronner. "Dann müssen wir Steuern und Gebühren erhöhen oder Wald verkaufen."

Bronner bezweifelte, dass die Kernstadt mit 3000 Einwohnern ein Feuerwehrhaus für 4,3 Millionen Euro brauche. Dass der Gemeinderat von einer Förderung von 80 Prozent ausgegangen sei, hielt ZfA-Stadtrat Michael Trein für "ein Versäumnis von uns allen". ZfA-Fraktionsvorsitzender Horst Schmelzle stellte klar, dass niemand die Notwendigkeit eines neuen Feuerwehrhauses in Frage stelle. Aber die Konsequenz von 1,5 Millionen Euro Mehrkosten für die Stadt sei, dass auch die Schließung von Einrichtungen wie Freibad, Progymnasium und Stadtbücherei erwogen werden müsse.

UBL-Stadtrat Gerhard Engel hob hervor, dass sein Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit bei dem Gespräch im Regierungspräsidium gestärkt worden sei. Denn die Entscheidung über die Verteilung der Fördermittel sei "an klare Kriterien gebunden".

Für Engel steht fest: "Wir sind gut bedient worden mit den 1,6 Millionen Euro bei Gesamtkosten von 4,3 Millionen Euro." ZfA-Stadtrat Carl Glauner wollte wissen, wo konkret gespart werden solle, um das Projekt verwirklichen zu können.

"Die größte Fehlentscheidung wäre, die Feuerwehr lahmzulegen", meinte FWV/CDU-Stadtrat Gerold Wein: "Wir müssen zügig bauen, auch wenn wir noch ganz andere Sachen auf den Prüfstand stellen müssen."

Bürgermeister Michael Pfaff plädierte dafür, das Projekt wie geplant zu verwirklichen. Die finanziellen Weichen dafür seien gestellt: "Wir haben den Nachtragshaushalt beschlossen." Knapp zwei Millionen Euro bekomme die Stadt für das Vorhaben aus dem Ausgleichstock und der Fachförderung, der Eigenanteil belaufe sich auf 2,3 Millionen Euro. "Wir sind in der glücklichen Lage, uns das Projekt finanziell leisten zu können", betonte Pfaff.

Eine Umfrage der Verwaltung habe ergeben, dass neue Feuerwehrhäuser in Städten mit vergleichbarer Größe durchschnittlich 3,7 Millionen Euro kosten. Das Vorhaben sei also nicht überzogen. Eine Neuausschreibung hielt Pfaff nicht für sinnvoll. Man müsse die Steigerung der Baukosten einkalkulieren und eventuelle Risiken durch einen späteren Bau bedenken, nicht zuletzt im Hinblick auf Bau- und Feuerwehrvorschriften.

Der Zuschuss aus dem Ausgleichsstock für den Neubau des Feuerwehrhauses in Alpirsbach ist viel geringer ausgefallen als erwartet – und der Alpirsbacher Gemeinderat kann die Argumente des Regierungspräsisidums dafür sogar gut nachvollziehen. Das hilft dem Gremium aber nicht aus der Zwickmühle: Es ist eigentlich zu spät, um aus dem Projekt auszusteigen, und zu spät für einen Neustart. Im ersten Fall zwängt sich die Stadt über Jahre in ein enges finanzielles Korsett, im zweiten steht sie vor unkalkulierbaren Risiken. Dieses Dilemma ist der Preis der Blauäugigkeit in der frühen Planungsphase. Dennoch: Es muss weitergehen. Deshalb ist Selbstkritik angebracht, aber keine Selbstzerfleischung. Wie die Entscheidung nach der Klausurtagung auch ausfällt: Das Wichtigste ist, dass danach alle an einem Strang ziehen. Denn es wird finanziell schwer genug – so oder so.

Alpirsbach (cw). Wie viel Geld die Stadt Alpirsbach in den Sand gesetzt hätte, wenn sie den Neubau des Feuerwehrhauses in Alpirsbach neu ausschreiben würde, lässt sich derzeit nicht ermitteln, wie Bürgermeister Michael Pfaff auf Anfrage unserer Zeitung sagte. Bisher habe die Stadt jedenfalls bereits 350 000 Euro für Grunderwerb und Planungskosten aufgebracht. Es kämen aber weitere Ausgaben für noch laufende Arbeiten hinzu.