Alpirsbach (wjh). Um den Alpirsbacher Friedhof in der Stadt und die weitere Grabfeldbelegung ging es bei der jüngsten Sitzung des Alpirsbacher Gemeinderats. Wie Simone Müller, Leiterin des Hauptamts, berichtete, stehen derzeit nur noch fünf Urnengräber zur Verfügung. Das mit Urnen belegte Grabfeld oberhalb der Leichenhalle, das Grabfeld G, sollte überplant und nicht mehr belegt werden. Allerdings sei die Verwaltung im Hinblick auf die finanzielle Situation der Kommune und den akuten Bedarf an Urnengräbern der Meinung, dieses Feld auch weiterhin zu belegen, was ohne größeren Aufwand möglich wäre. Der Trend zur Urnenbestattungen nimmt zu. Stadtbaumeister Bernd Hettich stellte die Planungen für den Friedhof vor. ZfA-Stadtrat Joachim Hermann betonte, dass es keine andere Wahl gebe, als dieses Grabfeld weiter zu belegen. Mit der weiteren Planung soll sich der Technische Ausschuss befassen. Mehrere Räte regten an, die Begehbarkeit des Friedhofs zu verbessern. Einstimmig wurde beschlossen, das Grabfeld G weiterhin zu belegen und die anderen Bereiche zu überplanen.