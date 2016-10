Alpirsbach Geheimnis um den Kloster-Whisky gelüftet

Hier, in über 900 Jahre alten Sandsteingewölben unter dem ehemaligen Ökonomiegebäude des Alpirsbacher Klosters, herrschen ideale Bedingungen an Temperatur und Feuchtigkeit, um einen edlen Whisky heranreifen zu lassen. Und der muss mindestens drei Jahre in speziell präparierten Holzfässern reifen, damit aus dem Destillat ein echter Whisky wird. Der aktuelle Jahrgang reift hier sogar zwischen fünf und neun Jahre: Seit 2007 entstanden hinter verschlossener Tür kleinere Whisky-Chargen, von Mal zu Mal verfeinert. Ein Kleinod der Trinkkultur, das nun an die Öffentlichkeit kommt.

Fassinnenwand wirkt sich wesentlich auf Geschmack aus

"Wir geben das Gewürz dazu, kochen müssen die Damen", scherzte Fasslieferant Ralf Messing aus dem Odenwald. Und tatsächlich bestimmt das "Toasting", die speziell gebrannte Fassinnenwand, wesentlich den Geschmack des Whiskys. Abgesehen davon kommt es auf gute Rohstoffe an. "Die Ingredienzen sind die gleichen", lüftete Carl Glauner das Geheimnis, warum eine Brauerei Whisky herstellt: Gerste, Malz und Hefe – und dazu das typische Alpirsbacher Brauwasser. Davon habe die Brauerei wahrhaftig genug – "und auch Leidenschaft ist genug da", ergänzte Glauner, "aber das Zollamt achtet genau darauf, dass wir uns mäßigen". So ist die Whiskymenge auf 300 Liter reiner Alkohol pro Jahr limitiert – macht exakt 1880 Flaschen, die in den Verkauf gelangen, passend zum Gründungsjahr der Brauerei vor etwas mehr als 135 Jahren.