Alpirsbach. Ein Motorradfahrer ist laut Polizei am Dienstag kurz vor 13 Uhr in der Bahnhofstraße in Alpirsbach mit seinem Fahrzeug gegen ein stehendes Auto geprallt und gestürzt. Die ortsunkundige Autofahrerin war mit ihre Wagen falsch abgebogen und wollte deshalb auf dem Parkplatz des Ärztezentrums wieder umdrehen. Sie fuhr zunächst auf eine markierte Stellfläche vor dem Ärztehaus und parkte anschließend wieder rückwärts aus. Während die 53-Jährige zurückfuhr, erkannte sie einen Motorradfahrer, der auf der Bahnhofstraße in Richtung der Firma Steinberger fuhr. Sie bremste sofort ab, ihr Wagen stand aber bereits mitten auf der Bahnhofstraße. Als der 41-Jährige Biker das Auto erkannte, erschrak er, fiel nach rechts und rutschte gegen die linke Seite des Audis. Bei dem Sturz verletzte er sich. Der Sachsschaden beträgt rund 6000 Euro.