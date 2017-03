Alpirsbach Geballtes kulturelles Angebot im Kloster

Alpirsbach. Pfarrer Horst Schmelzle und Kantorin Carmen Jauch präsentieren in dem Flyer "Kultur im Kloster 2017" einen Kalender mit allen kulturellen Angeboten im Kloster und setzen im Textteil Schwerpunkte. Die Alpirsbacher Kantorei hat einen großen Auftritt am 8. April: Zusammen mit dem Rottweiler Orchester Cappella Vivace und Solisten führt sie unter der Leitung von Carmen Jauch Reinhard Keisers Markuspassion auf.

Zum 90-jährigen Bestehen des Musikvereins Rötenbach wird ein Projektorchester gebildet, das am 27. Mai mit der Kantorin an der Orgel und unter der Gesamtleitung von Thomas Teufel ein Jubiläumskonzert im Kloster gibt. Beim Eröffnungskonzert des Alpirsbacher Orgelsommers am 17. Juni ist das Collegium Musicum aus Oberndorf mit Solisten zu Gast. Zu hören sind Solokonzerte unter anderem von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel.

Beim Klosterfest am 1. Juli führt die Alpirsbacher Kantorei die Messe in D-Dur für Orgel, Chor und Solisten von Antonin Dvorák auf. Drei mal können Besucher im Sommer auch bei Orgelverfahrungen zusehen. "Ascending Voices" ist der Titel einer Klangreise für Stimmen, Orgel, Elektronik, Licht und Raum, die am 5. August zu erleben ist. Das Münchner Vokalensemble Chrismos ("Die Weissagung") zeigt die vielfältige Ausdruckskraft des menschlichen Gesangs in verschiedenen Epochen. Auch Obertongesang ist zu hören. Ein Höhepunkt, so verspricht die Ankündigung, ist das eigens für das Ensemble komponierte Werk "Unborn" der Münchner Komponistin Verena Marisa, dessen musikalischer Ausdruck geprägt ist von improvisierenden Elementen, Elektronik und dem "Retrocharme" des mit elektromagnetischen Feldern arbeitenden Instruments Theremin – es wurde vor knapp 100 Jahren erfunden. Im Sommer werden auch die vier Kreuzgangkonzerte mit "Sax ’n’ Strings", dem Munich Tango Ensemble, der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg und dem Satori-Ensemble München veranstaltet. Zudem gibt’s im August im Klostergarten zwei Wochen lang Subiaco-Open-Air.