Alpirsbach. Ein 54-jähriger Fußgänger ist am Samstag um 9.45 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Hauptstraße in Alpirsbach von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 48-jährige Fahrer des Wagens suchte laut Polizei einen Parkplatz. Wegen noch zugefrorener Scheiben und dadurch beeinträchtigter Sicht übersah er den Fußgänger, der seinen Weg kreuzte. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt.