Alpirsbach Freude am Tanzen im Mittelpunkt

Schiltach/Alpirsbach. Zur 6. Kinzig-Dance-Show am Samstag, 25. November, in der Friedrich-Grohe-Halle in Schiltach sind alle Tänzerinnen und Tänzer, Showtanzgruppen, Freizeittanz- und Vereinstanzgruppen eingeladen. Egal ob solo oder in der Kleingruppe, ob Showtanz, Jazzdance, Hip-Hop, Modern, Ballett, Break- und Street-Dance oder Krochen. Hauptsache ist die Freude am Tanzen, am Dabeisein und am Zuschauen.

Konstruktive Kritik

Veranstaltet wird die Kinzig-Dance-Show vom Jugendreferat Alpirsbach und dem Jugendbüro Schiltach. Das Besondere an der Show: Neben dem Publikum schaut sich eine Jury aus Tanzlehrerinnen und Tanzprofis alle Darbietungen an und gibt auf Wunsch konstruktive und wohlwollende Kritik. Es gibt also für alle Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit der effektvollen Präsentation. Jeder weiß anschließend auch, wo und wie er seine Choreografie, seine Abläufe und Körperhaltung weiter optimieren und ausbauen kann. Darüber hinaus bekommt jeder Teilnehmer eine Medaille und eine persönliche Urkunde. Durch die Veranstaltung führt zum vierten Mal die Fernsehmoderatorin Anja Lange. Auch die überregional bekannte Formation Dance-Denomination aus Oberndorf tritt auf.