Alpirsbach. Das Alpirsbacher Freibad in Rötenbach öffnet am Samstag, 3. Juni, seine Pforten. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Es gibt Musik und ein Höhen-Feuerwerk. Bis Ende der Sommerferien ist das Alpirsbacher Freibad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Frühschwimmen nur für Mitglieder der DLRG mit Saisonkarte ist täglich von 6 bis 7.30 Uhr.­ Bei schlechtem Wetter ist eine vorzeitige oder ganztägige Schließung möglich, an hochsommerlichen Tagen können die Öffnungszeiten verlängert werden.