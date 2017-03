Alpirsbach. Das Alpirsbacher Blockflötenensemble unter der Leitung von Gertrud Heinzel lädt für Samstag, 11. März, um 18 Uhr zu einer Soiree im Bruderraum des Alpirsbacher Klosters ein. Neben Werken alter Meister wie Paul Peuerl, William Byrd und Antonio Vivaldi erklingt die "Kleine Suite nach Melodien von Leopold Mozart" von dem Komponisten Karl Marx und die zeitgenössische Suite "4 Seasons plus 1" von dem in der Schweiz lebenden US-amerikanischen Komponisten Allan Rosenheck, dessen Musik aus Klassik, Jazz und Broadway nahezu in jedem Konzert des Alpirsbacher Blockflötenensembles erklingt. In der Regel spielen die Mitglieder des Ensembles in der klassischen vierstimmigen Besetzung Sopranflöte, Altflöte, Tenorflöte und Bassflöte, welche öfter durch die zwei Meter lange, sehr tiefklingende, Subbassflöte verstärkt wird. Von dieser Besetzung abweichend wird ein Concerto von John Baston für die 25 Zentimeter kleine Sopranino-flöte gespielt sowie ein Werk von Michel Corette, in dem die Sopranflöte nur von Tenorflöten begleitet wird.