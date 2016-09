Alpirsbach. Wegen des Tatbestands des Missbrauchs von Notrufen strafbar gemacht hat sich ein Unbekannter am Samstag in Alpirsbach. Er löste kurz nach 10.30 Uhr einen Brandalarm in einem Verpackungsunternehmen in der Peterzeller Straße aus und verursachte einen Feuerwehreinsatz, berichtet die Polizei. Der Täter schlug die Scheibe eines Feuermelders an der Firma ein und drückte den Alarmknopf. Sofort rückte die Feuerwehr Alpirsbach mit sieben Fahrzeugen und 42 Mann aus, musste dann aber feststellen, dass es keinen Brand gab. Die Polizei ermittelt. Den Täter erwarten ein Strafverfahren, eine hohe Geldstrafe sowie die Übernahme der Kosten des unnötigen Feuerwehreinsatzes, so die Polizei.