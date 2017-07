Alpirsbach Fesselnde Klangbilder

Alpirsbach. In origineller Instrumentierung spielte das Munich Tango Ensemble meisterhaft argentinische Rhythmen. Die Musiker eröffneten in der lauen Sommernacht im Kreuzgang der Klosterkirche eine neue Dimension des Tangos.

Kontrabassist Bernhard Seidel und seine Mitmusiker boten feine Kompositionen, die mit ihrem klaren Arrangement musikalische Bilder von fesselnder Intensität erzeugten. Dazu begeisterte die argentinische Sängerin Sandra Nahabian mit melancholischen und zugleich beschwingten Tango-Liedern. Bei warmem, aber gewittrigen Sommerwetter kamen rund 300 Zuhörer in den von Kerzenlicht angestrahlten Kreuzgang. Ihnen wurde von dem musikalischen Feuer, das die fünf Musiker bei dem gut zweistündigen Konzert entzündeten, noch zusätzlich warm. Den Tango mit seiner etwa 100-jährigen Geschichte habe der bekannte Argentinier Astor Piazzolla in den 50er- und 60er-Jahren revolutioniert. So sei eine neue Art der klassischen Musik entstanden, sagte Seidel.

Piazzolla, bekannt als der Begründer des Tango Nuevo, hat in seiner Musik viele, im Tango zuvor nicht gewohnte Instrumente einbezogen. Das Bandoneon, die Oboe, das Klavier und der Kontrabass gehören dazu, die Geige wohl eher nicht. Damit spielte sich die Polin Ilona Cudek jedoch in die Herzen der Zuhörer. Die Solistin zauberte auf ihrem Instrument wahre Klangwunder hervor. Selbst schwierigste Passagen meisterte sie mit spielerischer Leichtigkeit, bei der immer der wehmütige Grundton der Geige im Vordergrund stand. In Titeln wie "Ortono Porteno" oder "Danzarin" von Julian Plaza mischten sich aber auch die Elemente des klassischen Tangos: Mit seinen expressiven Bandoneon-Klängen von sorgloser Heiterkeit bis zu kesser Unbeschwertheit lebte der Argentinier Ezekiel Lezama seine Kreativität aus.