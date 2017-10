Alpirsbach Feine Kammermusik zum Luther-Jahr

Bildhafte Musik unterstützt Gesang

Das Ensemble gestaltete die Verse mit vielen dynamischen Feinheiten. Petra Dieterle führte mit strahlendem Sopran in ihren Versen durchs Geschehen. Im Bußpsalm "Siehe, ich bin in Sünd’ empfangen" erhob sich ihre klare und verständliche Stimme über die Cembalo-Begleitung der Kantorin. Altistin Margit Heinzelmann glänzte bei der Arie "Wasche mich doch rein von Sünden" mit Farbigkeit. Zusammen mischten sich beide Stimmen gut in der stillen Nachfrage "Wer wird seine Schuld verneinen oder gar gerecht erscheinen?".

Die Vorträge vermittelten eine besondere Atmosphäre in der Kirche. Der Text schien eingebettet in eine Musik, die durch ihre Bildhaftigkeit den Gesang eindrucksvoll unterstützte. Am Ende gab es viel Applaus.