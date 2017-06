Alpirsbach Feierliche Prozession

Am frühen Morgen und am Tag davor hatten viele fleißige Hände den Blumenschmuck und die Blumenteppiche wie auch die Altäre vorbereitet. Pater Emmanuel zelebrierte den Gottesdienst und erinnerte an die Bedeutung von Fronleichnam. Das Bläserensemble Alpirsbach umrahmte musikalisch den Gottesdienst und die anschließende Prozession, die in den Kurgarten führte. Im Pavillon wurde nach dem Evangelium der sakramentale Segen gespendet. Vor der Kirche endete die Prozession mit dem Lied "Großer Gott, wir loben dich". Pater Emmanuel dankte den Helfern für die Vorbereitung und die Gestaltung des Gottesdienstes und der Prozession.