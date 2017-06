Alpirsbach Fantasievolle Reise mit Mogli und seinen Freunden

Alpirsbach-Peterzell. In der Grundschule Peterzell wurde unter Federführung des Fördervereins Grundschule Peterzell in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium ein Projekt in die Tat umgsetzt: Kinder führten das Musical "Dschungelbuch" zweimal in der voll besetzten Turn- und Festhalle Peterzell auf. Das Publikum war begeistert.