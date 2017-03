Alpirsbach. Eine schnell wirkende Schlaftablette war laut Polizei die Ursache dafür, dass ein Autofahrer am frühen Mittwochmorgen auf der Fahrt zwischen Hochmössingen und Alpirsbach völlig die Kontrolle über sein Auto verlor und erheblichen Sachschaden anrichtete. Der 60-Jährige war auf Besuch in Hochmössingen und nahm wegen psychischer Beschwerden vor Antritt der Heimreise nach Alpirsbach eine Schlaftablette. Der Mann fand zwar noch nach Hause, war aber unterwegs derart desorientiert, dass er Verkehrszeichen und Grenzsteine streifte, Vorgärten überfuhr und einen Verteilerkasten umlegte. Nach mehreren von Remplern begleiteten Zielversuchen schaffte er es schließlich in seine Garage, wo er den stark beschädigten Wagen abstellte. Den insgesamt entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 45 000 bis 50 000 Euro.