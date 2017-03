Alpirsbach Einst populäre Schriftstellerin

Anna Schieber hat sich um die Jugend gekümmert und die Ortsbibliothek wieder eingerichtet. Sie liebte den "schattigen Glaswald am murmelnden Quell, wenn die Sonne golden durch die Tannen schimmerte – da wo du bist, da ist das Glück."

Insgesamt fast 70 Bücher geschrieben

Zunächst schrieb Anna Schieber Geschichten für Kinder. 1905 erschien dann ihr erster Roman "Alle guten Geister", von dem mehr als 20 000 Exemplare gedruckt wurden. Weitere Romane und Erzählungen folgten. Zuletzt schrieb sie ihre Erinnerungen, über denen gleichsam als Motto ihres Lebens steht: "Wachstum und Wandlung." Insgesamt hat sie fast 70 Bücher geschrieben und veröffentlicht, die Auflagen bis zu 175 000 Exemplaren hatten. Da sich die Schriftstellerin in Alpirsbach sozial engagierte, befasste sich der Gemeinderat zwei Mal mit ihr.

Stadtarchivar Stefan Zizelmann machte die Gemeinderatsprotokolle dazu ausfindig. Darin heißt es am 18. September 1913: "Die Schriftstellerin Fräulein Anna Schieber beabsichtigt, nachdem ihr Schwager Herr Oberreallehrer Albrecht nach Heilbronn verzogen ist und sie ihre bei diesem inne gehabte Wohnung aufgegeben hat, Alpirsbach nächstens zu verlassen. Da dieselbe hierorts den Verein junger Mädchen geleitet und die Ortsbibliothek wieder eingerichtet und fort geführt und sich hierdurch bleibende Verdienste erworben hat, wird auf Vorschlag des Vorsitzenden Stadtschultheiß Wilhelm Rieker beschlossen: der Fräulein Schieber den Dank der Gemeinde in einer Adresse zum Ausdruck zu bringen." Und am 2. Juni 1916: "Für gute Bücher an die Front unseren tapferen Heeren werden durch einstimmigen Beschluss 50 Mark der Gemeindekasse bewilligt und gleichzeitig bestimmt, dass Bücher von der rühmlich bekannten Schriftstellerin Fräulein Anna Schieber von ihr bezogen werden sollen."

Zu Kriegsbeginn arbeitete sie in Lazaretten im Dienste des DRK. Allein von 1908 bis 1915 hat sie 14 Bücher geschrieben. 1910 nahm sie am Weltkongress für freies Christentum in Berlin teil. Dort war sie selbst erstaunt, wie bekannt sie damals geworden war. Sie lernte dort viele Menschen unter den Reformierten, Orthodoxen, Waldensern, Engländern und Franzosen kennen, die ihr bei ihrer Suche weiterhalfen und ihr Freunde fürs Leben blieben.

Abschiedsfeier vor fast 100 Jahren

Vor nunmehr fast 100 Jahren, am 28. April 1917, veranstaltete Anna Schieber ihre Abschiedsfeier im Gasthaus Löwen-Post in Alpirsbach. Dabei sprachen Luise Rüdiger, Stadtschultheiß Rieger und Stadtpfarrer Schoder Dankesworte. Sie selbst las dabei aus ihren Kindheitserinnerungen "Der Liebes- und Lebensgarten" sowie ein Abschiedsgedicht vor.

1936 erhielt Anna Schieber den schwäbischen Dichterpreis. Die Stadt Tübingen machte sie nach dem Zweiten Weltkrieg zur Ehrenbürgerin und gab ihr Wohnraum, nachdem ihr Haus in Stuttgart-Degerloch 1944 ausgebombt worden war.

Begraben wurde Anna Schieber auf dem Friedhof in Tübingen – neben Friedrich Hölderlin, Ludwig Uhland und anderen berühmten Schriftstellern.